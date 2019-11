Rune 2: il publisher non sapeva della chiusura dello studio, situazione surreale

Si sta verificando una situazione abbastanza surreale per quanto riguarda Rune 2, il titolo sviluppato da Human Head Studio e pubblicato proprio nella giornata di ieri dal publisher Ragnarok. Se non aveste seguito la vicenda, ve la riassumiamo in breve.

In pratica, dopo aver pubblicato il videogame, Human Head Studio ha chiuso i battenti, per rinascere sotto forma di nuovo studio, con tanto di nuovo nome, sotto l'ala protettiva di Bethesda. Sembra però che il publisher di Rune 2, Ragnarok, non sapesse nulla della situazione, ed ora si trova nella scomoda posizione di non saper come supportare il gioco.

L'accordo tra Human Head Studio e Ragnarok prevedeva infatti che lo studio lavorasse al supporto post-lancio, con diversi aggiornamenti per il titolo appena uscito.

"Human Head Studios ha annunciato che hanno chiuso lo studio e ne apriranno uno nuovo. Questa è una notizia che ci ha scioccato, dato che ci sono diverse entità al lavoro su Rune 2, e abbiamo saputo la notizia insieme a voi", ha scritto Ragnarok in un comunicato stampa.

Bethesda ha acquisito Human Head Studio ieri invece, annunciando che lo studio si metterà al lavoro già da adesso su progetti non annunciati. Insomma, la situazione è abbastanza nel caos, anche se Ragnarok si dice comunque fiduciosa sul futuro di Rune 2.

"Abbiamo lanciato Rune 2 su Epic Games Store e la domanda ha superato le nostre aspettative. Siamo grati a tutti quelli che vorranno giocarlo. Amiamo questo gioco e continueremo a supportarlo" si legge nelle loro dichiarazioni. "Human Head aveva un accordo a lungo termine con il publisher di Rune 2, Ragnarok Game, per garantire supporto al gioco. Stiamo lavorando per risolvere ogni problema tecnico, mentre costruiamo il team che darà vita all'eccitante futuro già pianificato di Rune 2."

Staremo a vedere come si evolverà la situazione.