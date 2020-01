Rune 2: termina la faida tra Ragnarok e Human Head, patch e DLC in arrivo

Negli ultimi mesi è partita una guerra legale tra Human Head Studios e Ragnarok, ovvero sviluppatore e publisher di Rune 2, che per fortuna si è appena conclusa nel migliore dei modi.

Il team di sviluppo è infatti stato acquisito da Bethesda lo scorso novembre 2019 e ha piantato in asso il publisher e gli utenti che avevano acquistato il gioco in attesa sia di aggiornamenti correttivi che di espansioni a pagamento. La faida tra le due parti è continuata per qualche settimana e, alla fine, anziché pagare i 100 milioni di dollari richiesti dal publisher, Human Head Studio ha fornito a Ragnarok un hard disk contenente tutto il necessario per consentire il corretto supporto del gioco nel corso dei prossimi mesi. Ufficialmente la causa è ancora in corso ma, visti i recenti avvenimenti, non è da escludere che il publisher decida di annullare tutto e concentrarsi sul titolo.

In ogni caso si tratta di un'ottima notizia per tutti coloro i quali hanno deciso di spendere il proprio denaro per acquistare Rune 2, disponibile in esclusiva sull'Epic Games Store, ed erano preoccupati dai recenti avvenimenti.

Vi ricordiamo che l'attuale versione di Rune 2 in vendita sullo store digitale di Epic è un'early access e al momento non si hanno notizie circa l'uscita del gioco in versione definitiva o su console.