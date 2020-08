Rune 2 torna in carreggiata: un nuovo trailer presenta i futuri aggiornamenti

La storia di Rune 2 è incredibilmente travagliata. Subito dopo il lancio avvenuto a novembre dello scorso anno, gli sviluppatori di Human Head Studios si sono uniti a Bethesda abbandonando letteralmente il gioco al suo destino, senza alcun supporto.

La mossa, prevedibilmente, non è andata giù al publisher di Rune 2, Ragnarok Game, che ha subito fatto causa ad Human Head Studio chiedendo un risarcimento di 100 milioni di dollari. I soldi non sono mai arrivati, ma in compenso Ragnarok Game riuscita a mettere le mani sull'hard disk contenente tutti gli asset del gioco, che ha poi affidato nelle mani di Studio 369.

Studio 369 si sta ora occupando del supporto del gioco, e in occasione del Future Game Show ha condiviso un trailer per mostrare a tutti gli acquirenti di questo RPG a tema vichingo cosa possono aspettarsi nei prossimi mesi. Tutte le sezioni di gameplay visibili nel trailer sono stati catturati nella versione più recente di Rune 2 disponibile nel Public Test Realm.

Il gioco, ricordiamo, è attualmente acquistabile esclusivamente su Epic Games Store al prezzo di 24,99 euro, ma entro la fine del 2020 arriverà anche su Steam.