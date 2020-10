Rune 2 vs The Elder Scrolls: il publisher Ragnarok accusa Bethesda di sabotaggio

Ricorderete la storia di Rune 2: Human Head Studios ha chiudo i battenti nel 2019 causando non pochi problemi al publisher Ragnarok, che si è ritrovato con un gioco appena lanciato impossibile da aggiornare non avendo a disposizione i sorgenti.

Dopo la chiusura di Human Head, l'intero team è stato acquisito da Bethesda per fondare Roundhouse Studios, Ragnarok Game accusa ora Zenimax di aver operato in maniera non proprio trasparente con questa mossa, con il preciso obiettivo di danneggiare il publisher e rovinare la piazza a Rune 2.

Secondo Ragnarok, Bethesda ha avuto modo di vedere una versione preliminare di Rune II nel gennaio 2019 e da qui avrebbe deciso di mettere i bastoni tra le ruote al progetto dopo aver visto "la minaccia che Rune II avrebbe rappresentato per The Elder Scrolls", dichiarazione in realtà piuttosto fumosa, dal momento che parliamo di un progetto in realtà piuttosto piccolo e a medio budget, contro un colossal AAA da centinaia di milioni di dollari.

Il publisher ha accusato Bethesda e Zenimax di concorrenza sleale e sabotaggio, non è chiaro però se la documentazione sia già stata depositata in tribunale e se la causa proseguirà effettivamente o se tutto finirà in un nulla di fatto, sopratutto adesso che Bethesda è di proprietà di Microsoft.