Rune Factory 5 arriverà presto su PC: l'avvistamento nel database di Steam

Dopo l'arrivo di Rune Factory 4 Special su Nintendo Switch durante lo scorso autunno, il nuovo capitolo della saga ha trovato posto sulla console ibrida agli inizi del nuovo anno.

I personaggi e le avventure proposte da Rune Factory 5 sono infatti disponibili su Nintendo e-Shop a partire dalla data del 25 marzo 2022. A soltanto un paio di mesi di distanza dal debutto del RPG sull'hardware di Kyoto, sembra però che il titolo potrebbe presto raggiungere anche l'ecosistema PC.

A generare il sospetto è un interessante avvistamento realizzato dal noto portale SteamDB. Stando a quanto riportato dalla piattaforma, sembra infatti che il catalogo di Steam abbia di recente accolto un aggiornamento con tanto di riferimenti a Rune Factory 5. Datato 20 maggio 2022, l'update ha infatti inserito i primi riferimenti al RPG all'interno del database del negozio Valve, lasciando presumere l'imminente annuncio di un porting PC dell'esclusiva Nintendo Switch. Quest'ultimo potrebbe peraltro vedere la luce decisamente presto. Sempre stando a quanto avvistato da SteamDB, infatti, la versione PC di Rune Factory 5 disporrebbe già una data di uscita, fissata al prossimo mercoledì 13 luglio 2022.



Al momento, non è giunta ancora alcuna conferma ufficiale da parte di XSEED e Marvelous, ma l'avvistamento sembra lasciare pochi dubbi in merito. Per saperne di più, sarà necessario attendere poco tempo, magari con un annuncio in programma per il Future Games Show dell'estate 2022.