Rune Factory 5 su Switch a inizio 2022, Rune Factory 4 Special arriva in autunno

In coincidenza della nuova edizione del Future Gaming Show, Marvelous ha fornito un update circa lo stato dei lavori su Rune Factory 5, prossimo episodio della saga ruolistica in arrivo su Nintendo Switch.

Marvelous ha mostrato un nuovo filmato con cui ci aggiorna su diversi dei suoi titoli attesi al lancio, ma sicuramente degno di sottolineatura è l'update riguardante Rune Factory 5. Il JRPG viene nuovamente mostrato in diverse sequenze in-game, che passano dalle scene d'azione in tempo reale con protagoniste le creature mostruose che affronteremo nel corso dell'avventura, per poi passare a situazioni di esplorazione e dialogo con i vari NPC che popoleranno il mondo di gioco. Come in ogni JRPG che si rispetti, non mancheranno poi attività più rilassanti come la coltivazione della propria terra e la pesca nei fiumi. Abbiamo inoltre l'occasione di tornare ad ammirare le splendide cutscene animate in cui vengono presentati i principali protagonisti che ci accompagneranno lungo questo nuovo viaggio.

"Parti per una grandiosa avventura in un mondo fantastico nell'ultimo titolo della serie GdR di simulazione Rune Factory. L'eroe, dopo aver perso la memoria, giunge in un villaggio circondato dalla natura. Lì, entrerà a fare parte di una squadra di ranger, il cui compito è quello di mantenere la pace, e comincerà la sua nuova vita".



XSEED Games e Marvelous Europe hanno inoltre confermato che Rune Factory 4 Special per PlayStation 4, Xbox One e PC sarà pubblicato durante l'autunno di quest'anno. Il JRPG originariamente lanciato nel 2012 su Nintendo 3DS è già arrivato durante il mese di febbraio dello scorso anno in versione rimasterizzata su Switch.



Al termine del filmato viene specificato che Rune Factory farà il suo debutto su Nintendo Switch soltanto nei primi mesi del 2022, e non più entro quest'anno come precedentemente previsto.