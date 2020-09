Rune Factory 5 tra i protagonisti del Direct Mini: uscirà su Nintendo Switch nel 2021

Con il primo video di Rune Factory 5 presentato durante il Nintendo Direct Mini Partner Showcase, gli autori di Marvelous confermano di essere al lavoro sul nuovo capitolo di questa storica avventura ruolistica e di volerlo lanciare su Switch nel corso del prossimo anno.

Il nuovo GDR di Marvelous ci condurrà nella cittadina rurale di Rigbarth per farci indossare le vesti del tutore dell'ordine. In qualità di "protettore ufficiale" di Rigbarth, le mansioni affidateci dagli abitanti saranno le più disparate e spazieranno, ad esempio, dalla pesca all'organizzazione del festival locale.

Come nei precedenti capitoli della serie, naturalmente anche in Rune Factory 5 lo slancio sim-life degli sviluppatori inviterà gli appassionati a crearsi una vita parallela attraverso delle missioni e delle attività che rinsalderanno il rapporto tra il nostro alter-ego e i cittadini di Rigbarth che, nei casi più "romantici" potranno sfociare in veri e propri matrimoni! Il video di annuncio mostra anche il sistema di combattimento elaborato da Marvelous, con attacchi da portare al nemico in una serie di combo.

L'avventura degli eroi di Rune Factory 5 partirà nel 2021 con l'ingresso dell'ultima fatica GDR di Marvelous nel catalogo di Nintendo Switch: oltre al video che campeggia a inizio articolo, in calce alla notizia trovate anche le prime immagini ingame. A chi ci segue, ricordiamo che nell'ultimo Direct Min è avvenuto l'annuncio di Monster Hunter Rise e il reveal di Monster Hunter Stories 2, anch'essi in arrivo su Switch nel corso del prossimo anno.