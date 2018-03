Rune Ragnarok, modificato il nome del gioco: d'ora in poi sarà semplicemente "Rune"

, software house nota ai giocatori per gli scorsi lavori sulle serie di Prey e Rune, ha annunciato di aver cambiato il nome al suo prossimo titolo. Quello che conoscevamo sino ad oggi come, sarà d'ora in poi semplicemnte "", esattamente come il titolo originale della serie il cui debutto risale al 2001.

"Quando abbiamo annunciato Rune: Ragnarok ad agosto, siamo rimasti incredibilmente sorpresi dal feedback ricevuto", ha spiegato al riguardo Human Head Studios. "Sin da allora, il gioco e la community sono cresciuti tanto, e per questo motivo abbiamo pensato che fosse giunto il momento di un cambio. Ora vediamo Rune come qualcosa che vada oltre Ragnarok, e oltre i Nove Regni. Quindi da questo momento, il gioco sarà conosciuto come Rune. Cosa significa questo? Beh, niente, escluso il fatto che il gioco è semplicemente diventato più grande. Per ora, la storyline principale è rimasta uguale, con Ragnarok che sta ancora distruggendo i Nove Regni e portando distruzione nelle terre".

Human Head Studios ha infine specificato che, per non creare confusione tra i due titoli, l'originale Rune sarà d'ora in avanti denominato Rune Classic. In apertura di notizia trovate una breve clip di gameplay pubblicata dagli sviluppatori. Rune è attualmente atteso su PC, ma è ancora privo di una data di uscita.