Rune Ragnarok: pubblicato un nuovo trailer per la fase pre-alpha

Nella giornata odierna, Human Head Studios è tornata a mostrare il suocon un nuovo trailer dedicato alla fase pre-alpha del progetto. Il titolo è un seguito diretto di, uscito originariamente nel 2000 su PC, ed in seguito approdato anche su PlayStation 2.

In Rune: Ragnarok, i giocatori si immergeranno in un action-RPG ambientato nel mondo della mitologia norrena. Nel corso dell'avventura, il protagonista principale presterà giuramento ad uno degli dei nordici, ottenendo il suo favore e dei poteri speciali da utilizzare in battaglia. Il mondo di gioco open world sarà abitato da bestie feroci, entità divine, posti da esplorare, e materiali da raccogliere per la costruzione delle nostre armi.

Non ci resta che lasciarvi al trailer, che potete trovare a questo indirizzo. Rune: Ragnarok è atteso su PC ad una data ancora sconosciuta.