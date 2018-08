Rune uscirà su PC in Accesso Anticipato il 19 settembre

Nella giornata di oggi, è stata finalmente annunciata la data di lancio di Rune, il nuovo capitolo che riporterà in vita il franchise nato nel 2000 su PC e PlayStation 2.

Lo sviluppatore Human Head Studios, peraltro autore del capitolo originale della serie, ed il publisher ESDF hanno confermato che Rune (precedentemente Rune: Ragnarok) sarà pubblicato in Accesso Anticpato su Steam il 19 settembre 2018.

Rune è "un RPG sandbox open-world ambientato nel pericoloso universo norrenno durante la fine dei giorni. Rune porta i giocatori nel mezzo di un'epica battaglia dove dei, bestie, e gli umani superstiti combattono per sopravvivere". Inizialmente chiamato con il nome di Rune: Ragnarok, gli sviluppatori hanno deciso di lasciare solo la dicitura "Rune" al suo gioco, dal momento che il concept alla base del gioco si è espanso notevolmente dall'inizio dei lavori, ed il sottotitolo sarebbe quindi risultato troppo limitante rispetto a ciò che il progetto rappresenta oggi.

Rune uscirà in Accesso Anticipato su Steam il 19 settembre in tre versioni differenti: Warrior Pack (29,99$), Berserker Rage Pack (39,99$), e God Slayer Pack (59,99$). Al momento il pre-order del gioco è scontato del 15% (i primi 10.000 utenti che preordineranno il gioco riceveranno inoltre in omaggio Rune Classic). Al momento non abbiamo alcuna novità circa una possibile data di lancio su PlayStation 4 e Xbox One.