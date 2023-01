Che ruolo ha avuto J.K Rowling in Hogwarts Legacy?

Sappiamo che Hogwarts Legacy non è canonico, il gioco di WB Games ha una trama originale non scritta da J.K. Rowling ma qual è dunque il ruolo della celebre scrittrice nella creazione di Hogwarts Legacy?

A questa domanda risponde direttamente WB Games, specificando che "J.K. Rowling non è coinvolta nella creazione del gioco, ma come creatrice del mondo magico ed essendo una tra le più grandi narratrici del mondo, i suoi straordinari scritti sono alla base di tutti i progetti del Wizarding World. Questa non è una nuova storia creata da J.K. Rowling, tuttavia abbiamo collaborato con il suo team in tutti gli aspetti del gioco per assicurarci che rimanesse in linea con l'esperienza magica che i fan si aspettano."

Viene inoltre sottolineato che "ogni esperienza offerta da Portkey Games si svolgerà nel mondo magico e sarà fedele ad esso. J.K. Rowling sostiene Portkey Games e ha affidato la progettazione e la creazione dei giochi a Warner Bros."

Hogwarts Legacy esce il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ad aprile il gioco arriverà anche su PS4 e Xbox One mentre a luglio uscirà infine sulle console della famiglia Nintendo Switch. Lo sapevate? Hogwarts Legacy è il secondo gioco più venduto su Amazon Italia, traguardo raggiunto con i soli preordini della Deluxe Edition per PlayStation 5.