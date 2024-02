OD: quale ruolo per Jordan Peele? Importanti chiarimenti da Hideo Kojima

Oltre a Death Stranding 2 On The Beach e il misterioso Physint, Hideo Kojima è alle prese anche con OD, progetto sviluppato in collaborazione con Xbox ma ancora avvolto nella nebbia. E tra i vari attori coinvolti nello sviluppo di OD c'è spazio anche per un noto attore e regista.

Durante la presentazione di OD per Xbox, Kojima si è presentato sul palco dei The Game Awards 2023 al fianco di Jordan Peele, confermando il suo coinvolgimento all'interno del progetto. Ma di preciso quale sarà il ruolo di Peele nel gioco? A fornire maggiori chiarimenti sulla questione ci ha pensato lo stesso game designer durante il suo ultimo HideoTube pubblicato su Youtube.

"Ci siamo conosciuti durante un'edizione del mio podcast e abbiamo scoperto di essere fan l'uno dell'altro. Da allora ci siamo visti più volte, abbiamo parlato del nostro desiderio di lavorare assieme e dunque prenderà parte allo sviluppo di OD", ha raccontato Kojima specificando però che il regista non sarà parte del gioco come personaggio: "Nulla di tutto questo, darà il suo contributo a livello creativo. Ma se aggiungo altro finisco nei guai", dichiara il numero uno di Kojima Productions.

A quanto pare, però, Peele non è l'unico nome di spicco a collaborare con Kojima sul progetto per Xbox, lasciando intendere che ci sono altri grossi nomi coinvolti nello sviluppo di OD: "Li chiamiamo gli Avengers, ma in ogni caso nel team ci sono altri come Peele. Se ne rivelassi i nomi restereste sorpresi. Abbiamo una lista di persone con le quali siamo in contatto, anche se non con tutte abbiamo ancora raggiunto un accordo. Ma se rivelassi chi sono il mio nome verrebbe completamente dimenticato. Ne restereste shockati, e quando mostro quest'elenco ad agenti e manager a stento ci credono, chiedendomi come ho fatto a coinvolgere simili nomi che di solito non ascoltano nessuno".

Kojima vuole dunque puntare davvero in alto con OD, sebbene al momento tutto tace su un suo possibile periodo di lancio, probabilmente ancora molto lontano nel tempo. L'attesa si prospetta lunga, ma le sorprese non sono certo finite quei.