Da La Ruota del Tempo ai videogiochi: Brandon Sanderson collabora con un noto studio

Il noto autore di romanzi fantasy Brandon Sanderson ha confermato di essere al lavoro su un videogioco. Lo scrittore è noto per lavori come Mistborn e per aver ultimato il libro conclusivo della serie La Ruota del Tempo (ereditata dalla mano di Robert Jordan), ma sembra che negli ultimi anni si sia fortemente interessato al mondo videoludico.

Stando a quanto rivela lo stesso Sanderson tramite un nuovo post pubblicato sul suo blog, l'autore sta progettando da alcuni anni un'opera videoludica, basata su una Proprietà Intellettuale completamente originale. Il gioco è sviluppato in collaborazione con "una compagnia di cui molti di voi avranno sentito parlare".

Non ci viene svelato il nome della software house coinvolta, ma gli indiziati principali sono InXile Entertainment per un titolo a cui parteciperebbe in prima linea Brian Fargo, oppure Sony Santa Monica per il vociferato titolo Sci-Fi diretto da Cory Barlog. Stando a queste speculazioni, potremmo quindi star parlando di una futura esclusiva Xbox o PlayStation. In ogni caso, Sanderson è stato rapido a precisare che le ipotesi dei giocatori potrebbero rivelarsi errate.

"Sto lavorando ad un videogioco da diversi anni e sospetto che sarà annunciato nel 2022. Quindi, al via lee speculazioni! Nota: non è per una delle mie IP, ma qualcosa di nuovo che ho costruito con loro. È un'azienda di giochi di cui molti di voi avranno sentito parlare, ma probabilmente non quella a cui state pensando in questo momento. No, neanche quell'altra".



Sembra inoltre che Sanderson sia stato contattato da Square-Enix per sviluppare un progetto (probabilmente Forspoken), ma lo scrittore ha declinato l'offerta del publisher nipponico.