Russia: l'eliminazione delle restrizioni alla pirateria hanno fatto crescere il fenomeno

L'avvento della guerra in Ucraina ha avuto delle forti ripercussioni anche nel mondo dell'informatica e, soprattutto, in quello del gaming: la Russia ha sfidato le sanzioni e le compagnie tech legalizzando l'informatica nel corso dei primi mesi del 2022, alimentando e legittimando un fenomeno invece regolamentato in molti paesi, come il nostro.

La proposta portata avanti dal Ministero dello Sviluppo Economico russo ha permesso alla Russia di legalizzare la pirateria dopo il blocco dell'Occidente, complice la decisione in blocco di alcuni esponenti del settore videoludico e no di abbandonare il mercato in questione. Tuttavia, come è stato possibile prevedere sin da quando sono emerse le suddette informazioni l'anno scorso, la deregolamentazione della pirateria ha portato ad un incremento esponenziale del fenomeno.

Secondo uno studio condotto in Russia nel giugno 2023, sette intervistati su dieci hanno ammesso di aver piratato almeno un gioco nel 2022 (parliamo quindi del 69% degli intervistati) ed il 51% del campione - composto da 1500 persone - ha dichiarato di aver piratato più titoli nell'ultimo anno rispetto a quello precedente. Le conseguenze delle restrizioni sono più che evidenti: al ritiro delle aziende occidentali dal suolo russo, con l'abbandono delle filiali di quel mercato a causa dello sviluppo della guerra, è corrisposto un aumento del numero di utenti del settore videoludico che piratano prodotti d'intrattenimento. Ciò, però, non è limitato al solo mondo del gaming. Film, musica, libri e molto altro: la pirateria in Russia è senza freni ed uno dei fenomeni più dannosi per l'economia internazionale è favorita dal governo russo da oltre un anno.