La Russia teme l'esclusione da Unity ed Unreal Engine e vuole creare il suo motore grafico

Il conflitto tra Russia ed Ucraina ha avuto grosse conseguenze anche nel mondo videoludico, dal momento che numerose aziende hanno deciso di abbandonare il supporto in territorio russo o rimuovere i loro prodotti dalla vendita. Tale situazione sta spaventando il governo, che starebbe lavorando ad un importante progetto.

Stando ad una serie di report emersi nelle ultime ore su Reddit e sul sito polacco XGP, un discreto numero di sviluppatori ed esperti del settore sarebbe stato contattato dal ministro russo dello sviluppo digitale lo scorso 18 maggio 2022 per dare il via ai lavori per la creazione di un nuovo motore grafico che potesse essere utilizzato da tutte le software house della nazione, in modo da favorire lo sviluppo dei loro prodotti. L'obiettivo del progetto sarebbe quello di creare un motore modulare simile ad Unity e all'Unreal Engine, poiché si teme che la guerra possa portare all'impossibilità degli sviluppatori russi di accedere ad entrambi i software nei prossimi mesi.

Secondo le informazioni trapelate, però, i lavori non stanno procedendo nel migliore dei modi e la fase di avvio dello sviluppo del motore starebbe incontrando enormi ostacoli. Si parla di una scarsa adesione da parte degli sviluppatori e di preoccupazioni dovute al mancato supporto dei big del settore come AMD e Nvidia, il cui contributo nel processo di sviluppo di un engine è fondamentale. Insomma, per adesso il progetto è in stallo ma non è detto che in futuro possa davvero concretizzarsi.

Nel frattempo, nuovi rumor sostengono che la carenza di mappe in Halo Infinite abbia a che vedere con la guerra tra Russia ed Ucraina.