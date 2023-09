Rust 2 confermato ufficialmente: 'sicuramente non girerà in Unity', dice Garry Newman

Unity è finita nella bufera a causa delle controverse politiche adottate con gli sviluppatori. Al coro di lamentele partecipa anche Garry Newman, fondatore di Facepunch Studios, software house autrice del celebre survival game Rust.

Newman ha innanzitutto ricordato i punti critici della nuova politica di Unity, che per il momento non hanno minimamente incontrato il consenso degli sviluppatori. "Ieri Unity ha annunciato che a partire dal prossimo anno tutti i giochi che utilizzano il loro motore pagheranno una tassa per installazione da parte dell'utente", recita il post dello sviluppatori. Il post, intitolato "Unity can get f*cked", continua spiegando che non si tratta di una mera questione di soldi, specificando che "il costo non è un grosso problema per noi". In realtà, gli sviluppatori sono infuriati "perché non erano d’accordo su questo" e "non sono stati avvisati", né consultati sulla questione.

"Abbiamo impiegato 10 anni per realizzare Rust sul motore di Unity", continua Newman nel post. "Li abbiamo pagati ogni anno e ora hanno cambiato le regole". Newmann si rammarica del lavoro svolto da Facepunch Studios con il motore, affermando che "Unity è la peggiore azienda che possa gestire Unity Engine". Newman afferma che "la fiducia è svanita".

Menzionando nuovamente Rust, Newmann svela che "Abbiamo avuto 10 anni per realizzare il nostro motore e non l'abbiamo mai fatto". A questo segue la conferma che Rust 2 è in via di sviluppo presso lo studio di Birmingham. Newmann è stato celere nel precisare che "Non commetteremo di nuovo lo stesso errore. Rust 2 sicuramente non sarà un gioco Unity".