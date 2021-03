Rust su PS4 e Xbox One: scampoli di gameplay dal teaser trailer della Console Edition

Gli sviluppatori di Double Eleven e gli editori di Facepunch Studios pubblicano il teaser trailer di Rust Console Edition che mostra delle scene di gameplay inedite e conferma l'arrivo a breve di importanti novità per la versione del celebre survival sandbox.

Annunciata durante l'X019 di Londra tenutosi a novembre 2019, la trasposizione console di Rust per Xbox One e PlayStation 4 torna quindi alla ribalta con un video che consente agli utenti delle piattaforme casalinghe di familiarizzare con l'esperienza ludica di uno dei titoli PC più giocati degli ultimi anni.

La versione console di Rust promette di offrire tutti i contenuti apparsi dal 2013 ad oggi nella sua edizione originaria. Nei lunghi anni di sviluppo richiesti agli autori inglesi per concretizzare la loro visione, i fan hanno assistito alla crescita esponenziale di questo progetto. Dal concept iniziale basato quasi esclusivamente sulla sopravvivenza, Rust si è evoluto per integrare delle profonde meccaniche sparatutto e una ricca progressione di attività da svolgere sia da soli che in multiplayer.

Il nuovo video di Rust Console Edition non fornisce ulteriori dettagli sulle tempistiche di lancio, ma dalle indicazioni offerte da Double Eleven possiamo guardare alla metà del 2021 come alla finestra di commercializzazione più plausibile per l'uscita di questo titolo su PS4 e Xbox One, con probabile arrivo su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.