Rust Console Edition: pre-order aperti, il nuovo gameplay trailer all'ID@Xbox Showcase

In occasione del nuovo ID@Xbox Showcase, il publisher Double Even ha mostrato un nuovo gameplay trailer dedicato a Rust Console Edition. Dopo essere stato protagonista di un clamoroso boom su PC a diversi anni dall'uscita originale, il survival game si appresta ad arrivare anche su PlayStation e Xbox.

Iniziando la nostra avventura con unicamente un sasso tra le mani, in Rust saremo chiamati a sopravvivere in un free roaming sandbox irto di pericoli in cui potremo costruire alleanze o scontrarci con gli altri giocatori.

"Gli altri giocatori possono trovarti, ucciderti e prendere le tue risorse. Per tua fortuna, anche tu puoi uccidere gli altri e prendere le loro cose. L'ambiente non sarà gentile nei tuoi confronti. Gli animali selvaggi ti inseguiranno e ti uccideranno. Essere esposti alle radiazioni per un periodo prolungato ti ucciderà. Sia la fame che l'esposizione ti uccideranno. O magari riuscirai a fare amicizia, vi aiuterete a vicenda e riuscirete a costruire un rifugio in mezzo alla distruzione".



Il filmato di gioco che vi abbiamo riportato in cima alla notizia rivela l'apertura dei pre-order per Rust Console Edition per PlayStation 4 e Xbox One. Come segnalato a fine trailer, pre-acquistando il survival game potrete accedere alla fase Beta esclusiva che si terrà in seguito. Ricordiamo che il titolo è atteso su PS4 e Xbox One nel corso della primavera di quest'anno, nell'attesa dell'arrivo su console vi rimandiamo al nostro Speciale su Rust per approfondire tutti i dettagli del fenomeno esploso su PC nelle scorse settimane.