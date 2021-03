Rust Console Edition: il survival sandbox arriva in primavera su PlayStation e Xbox

Dopo aver offerto degli scampoli di gameplay di Rust su PS4 e Xbox One, i vertici di Double Eleven e gli sviluppatori degli studi Facepunch comunicano la finestra di lancio della nuova versione per sistemi PlayStation e Xbox (e quindi retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X/S) del loro celebre survival sandbox.

La trasposizione per console casalinghe di Rust è realizzata da un team interno al publisher britannico Double Eleven e, contrariamente a quanto ipotizzato, differirà dalla versione PC per tutta una serie di contenuti e funzionalità che verranno illustrati al termine dell'attuale fase di beta testing a porte chiuse.

C'è però una certezza ed è quella rappresentata dall'obiettivo da perseguire in Rust Console Edition, che poi è anche quello della versione PC: sopravvivere. Gli utenti di questo titolo a mondo aperto devono infatti ingegnarsi per tenere a bada la fame e la sete, combattere la furia degli elementi, costruire un riparo ed evolvere abilità con cui migliorare le proprie statistiche e l'equipaggiamento.

L'intero ecosistema di gioco continuerà a gravitare attorno all'idea di "un gioco senza regole", intesa come libertà creativa e ludica nell'approccio da tenere nel corso dell'avventura. Per saperne di più sulla versione Console di Rust non ci resta che attendere fino all'arrivo della primavera e, con essa, la commercializzazione del titolo nella duplice edizione PS4 e Xbox One.