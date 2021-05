Rust: Double Eleven festeggia l'esordio su console con un nuovo trailer

Dopo un'epopea durata anni Rust fa finalmente il suo esordio anche su console con un trailer inedito. Annunciato all'inizio dell'anno dagli esperti britannici di port Double Eleven, il survival è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo aver passato cinque lunghi anni in early access, Rust è uscito su PC nel 2018 in versione completa. Da oggi anche i giocatori console potranno mettere le mani sul survival tornato alla ribalta negli ultimi mesi. Ecco come gli sviluppatori di Double Eleven descrivono la versione console: "Rust Console Edition si basa sulla versione PC del gioco, ottimizzata per un'esperienza console completamente separata ed unica. Rust è sarà sempre figlio e frutto dell'ingegno di Facepunch e siamo estremamente grati di aver preso ciò che hanno fatto per creare la nostra versione del gioco. Rust per console è sicuramente il gioco che la gente conosce, ma sotto al cofano in cui abbiamo speso gli ultimi anni, si nasconde una creatura completamente disegnata per le console e per i suoi giocatori".

Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che da oggi Rust è disponibile su PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.