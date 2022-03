Rust, c'è chi specula sulla guerra: prezzo aumentato in Russia per raccogliere fondi

Il boss di Facepunch Studios, Garry Newman, spiega di voler proseguire la vendita di Rust e Garry's Mod in Russia ma ad un prezzo maggiorato, in modo da raccogliere fondi a supporto della popolazione ucraina e bloccare le attività di chi specula sul crollo del rublo per effetto delle sanzioni.

Il papà di Garry's Mod a capo dell'altrettanto famoso survival sandbox Rust spiega infatti di "aver alzato il prezzo dei nostri giochi in Russia perché il valore del rublo è crollato a tal punto che alcuni opportunisti stanno cercando di approfittarne. Doneremo tutto il denaro ricavato dalle vendite dei nostri giochi in Russia alle associazioni di beneficenza e alle organizzazioni umanitarie impegnate nel supporto alla popolazione ucraina".

Il boss di Facepunch si riferisce a coloro che, speculando in maniera becera sulla crisi tra Russia e Ucraina, sfruttava una VPN per acquistare Rust o Garry's Mod al prezzo locale che, per effetto del crollo del rublo, è solo una frazione del prezzo richiesto per acquistare i medesimi giochi sugli store digitali dell'Occidente. In conseguenza di questa decisione, il prezzo in rubli dei giochi di Facepunch sugli store russi viene allineato al prezzo corrispondente in dollari e in euro.

Ricollegandosi alle sue dichiarazioni sui social, Newman aggiunge inoltre che "la guerra è uno schifo, quindi doneremo anche altri 500.000 dollari per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno". Nei giorni scorsi, anche Hi-Rez ha ritenuto più saggio proseguire la vendita dei propri titoli in Russia per trasformare i videogiochi in un valido strumento di raccolta fondi per far fronte alla crisi umanitaria scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina.