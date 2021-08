Rust Going Deep: il nuovo update gratis introduce squali e sottomarini

Sebbene non goda più della popolarità raggiunta qualche mese fa grazie agli streamer, Rust continua ad aggiornarsi e ha di recente accolto un corposo update gratuito ambientato sott'acqua che prende il nome di Going Deep.

L'espansione in questione amplia ulteriormente le possibilità offerte dal titolo in termini di gameplay e, ad esempio, permette ai giocatori di procurarsi una canna da pesca o una fiocina per andare a pesca o a caccia di squali, predatori che si aggirano per le acque e possono attentare alla vita dei sopravvissuti. Gli utenti con il portafoglio in game più gonfio possono invece accaparrarsi un piccolo sottomarino in grado di sparare devastanti siluri e con il quale andare in esplorazione e magari far visita ad uno dei laboratori subacquei che vengono generati in maniera procedurale. Installando l'ultimo aggiornamento è anche possibile sistemare alcune problematiche minori legate alla generazione procedurale delle mappe e alla gestione dei dispositivi elettrici.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra tutte le novità dell'update Going Deep vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale sulla versione PlayStation 4 e Xbox One di Rust, disponibile solo da qualche settimana.