Rust: in arrivo il Compound update, nuovi contenuti e tante migliorie per il survival

Gli sviluppatori Facepunch Studios introducono decine di miglioramenti e molte nuove feature all'interno del loro Rust, il survival già disponibile su PS4 e Xbox One, grazie a quello che viene chiamato "Compound update", la nuova corposa patch disponibile per il titolo.

L'aggiunta più sostanziosa è quella di un vasto HUB, una sorta di cittadina fortificata e rinforzata gestita da NPC e da considerarsi neutrale per ogni giocatore. Al suo interno sarà possibile acquistare risorse ed effettuare scambi di oggetti ed armi, grazie anche ai nuovi distributori automatici che aiuteranno i giocatori meno esperti ad acquisire i materiali basilari necessari alla sopravvivenza.

All'interno di questo fortino sarà proibito uccidere gli altri giocatori e lootarne i cadaveri, e se trasgredirete a queste regole verrete abbattuti dalle decine di torrette automatiche disseminate per tutto il posto. Fate attenzione, perché lo status di ricercato durerà anche dopo la vostra morte, impedendovi per un discreto lasso di tempo di entrare di nuovo nell'HUB.

Grandi novità anche per i fondali marini, che si arricchiranno ora di nuove basi sommerse ed alcuni occasionali naufragi, questi ultimi generati randomicamente dal gioco: per raggiungerli però avrete bisogno del nuovo equipaggiamento da sub, che può essere craftato con i giusti materiali o direttamente acquistato.

Altri aggiornamenti minori includono una miglior ottimizzazione dell'uso della CPU ed una rivisitazione del sistema di anti-cheat, ora considerato più efficace e meno permissivo nei confronti delle variabili modificabili dagli hacker.



Voi che ne pensate di Rust?

Troverete tutti i dettagli del Compound update sul sito ufficiale del gioco.