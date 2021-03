Rust: un incendio spazza via i dati di molti giocatori

Per chi non lo sapesse, l'edificio in questione è l' OVH Datacenter di Strasburgo , il quale è andato in fiamme questa mattina provocando ingenti danni alla struttura. Come potete vedere nei tweet in calce alla notizia, la parte esterna del Datacenter è completamente distrutta, invece al suo interno non tutto è andato perso e l'immediato intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno prontamente isolato l'edificio e placato le fiamme, ha permesso ad alcuni server di restare attivi. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori qualche ora fa, sono circa 25 i server europei di Rust coinvolti nell'incendio e, di conseguenza, tutti gli utenti che stavano giocando su uno di essi hanno perso definitivamente tutti i loro progressi. Purtroppo Facepunch ha confermato che non vi è alcun modo di ripristinare i vecchi server e che il team è attualmente al lavoro per acquistare ed installarne dei nuovi nel più breve tempo possibile.

Here’s what it looked like pre-burn, it was a SOC 2 (etc) certified DC. pic.twitter.com/w9DZCE4loV — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) March 10, 2021

Oh wow, it looks like to spread to SBG1, the DC next door. All staff are safe, I think they’re doing a very good on open comms too. https://t.co/1QQqxr7YPV — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) March 10, 2021