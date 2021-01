Rust non si ferma più: nuovo record di utenti connessi in contemporanea su Steam

Rust, titolo originariamente lanciato nel 2013 da Facepunch Studios, sta vivendo nelle ultime settimane una sorprendente seconda giovinezza. Il survival game online, dopo essere passato sostanzialmente inosservato per diversi anni, è tornato alla ribalta grazie all'intervento di alcuni fra i streamer più influenti del web.

Grazie a Shroud, XQc, e Myth ed altri content creator con al seguito centinaia di migliaia di follower, Rust continua ad affermarsi come il videogioco maggiormente seguito su Twitch. Non solo gli utenti si intrattengono ad osservare le partite dei propri streamer preferiti, ma a quanto pare in tantissimi si sono convinti ad acquistare il gioco su PC, unica piattaforma sulla quale è al momento disponibile per l'acquisto.

Come riportato da PCGamesN, Rust ha raggiunto il suo nuovo record personale su Steam di 244.394 utenti connessi in contemporanea. Si tratta di una cifra davvero impressionante, la quarta più alta in assoluto mai registrata sulla piattaforma di Valve (meglio hanno fatto soltanto Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, e Playerunknown’s Battlegrounds).

Dopo il suo esordio in Early Access nel 2013, Rust è stato pubblicato nella sua versione 1.0 su Steam cinque anni dopo. Il team di sviluppo ha promesso che il titolo raggiungerà anche le sponde di PlayStation 4 e Xbox One: a tal proposito, la valutazione dell'ESRB per le versioni console lascia presagire che la data di lancio non sia poi così tanto lontana.