Rust: la prossima patch lo renderà meno difficile per i nuovi arrivati

A causa del boom di visualizzazioni su Twitch, sono stati in moltissimi i videogiocatori di tutto il mondo che si sono avvicinati solo di recente a Rust, il survival game disponibile da svariati anni su PC. Per semplificare l'esperienza di chi sta per giocare per la prima volta, gli sviluppatori hanno deciso di modificare alcuni aspetti del gioco.

Entro la fine del mese, infatti, sarà disponibile un update gratuito per tutti i possessori del gioco che implementerà la modalità Softcore, la quale potrà essere provata su una selezione di server. Chi entra nella modalità Softcore di Rust potrà approfittare di una serie di regole che semplificano il gioco e lo rendono meno frustrante, così che si possano apprendere meglio le meccaniche. Una delle modifiche più importanti riguarda l'inventario, dal momento che quando si viene eliminati metà di quest'ultimo può essere recuperata raggiungendo il luogo del decesso oppure un terminale all'avamposto entro due ore di tempo. In qualsiasi momento della partita è possibile inoltre riapparire a Bandit Town o all'avamposto (ovvero le zone sicure). Tra le altre regole esclusive di Softcore troviamo il limite massimo di un team di quattro persone e la possibilità di vedere esclusivamente l'inventario dei giocatori feriti.

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale della modalità Softcore, vi ricordiamo che Rust potrebbe arrivare a breve su PlayStation 4 e Xbox One.