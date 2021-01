Rust riceve la valutazione ESRB per PS4 e Xbox One: la data di lancio è vicina?

Grazie all'azione congiunta di alcuni tra gli streamer più noti di Twitch come Shroud e xQc, Rust, survival game pubblicato nel dicembre del 2013 su PC, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza da qualche settimana a questa parte.

Il gioco è attualmente atteso anche su PlayStation 4 e Xbox One, ma complici i diversi rinvii annunciati dagli sviluppatori, non abbiamo mai ricevuto una data di lancio definitiva sulle piattaforme Sony e Microsoft. La cosa potrebbe presto cambiare, considerando che Rust per console ha recentemente ricevuto una valutazione dall'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente che si occupa della classificazione dei giochi pubblicati in Nord America. Una notizia del genere lascia presagire che la data di lancio del prodotto, seppur non ancora confermata, sia piuttosto vicina.

Citando la valutazione, "le battaglie di Rust sono caratterizzate da spari realistici ed esplosioni. Quando le persone vengono uccise, i loro copri possono essere raccolti e cucinati per essere mangiati". Considerando la presenza di scene di forte impatto come quelle appena descritte, l'ESRB ha deciso di assegnare una valutazione M for Mature a Rust.

Nell'attesa che Facepunch Studios sia dunque pronta ad annunciare la data di lancio definitiva del gioco su console, potete dare uno sguardo ad un video gameplay pubblicato nei mesi scorsi tratto dalle edizioni PS4 e Xbox One del survival game.