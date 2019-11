Rust: il survival sandbox arriverà su PS4 e Xbox One nel 2020, ecco il video gameplay

I vertici della software house inglese di Double Eleven colgono al volo l'occasione fornitagli dall'X019 di Londra per confermare l'accordo con gli studi Facepunch per permetterà loro di portare su Xbox One e PlayStation 4 Rust, il controverso survival sandbox apparso su PC nel 2013 come titolo Early Access.

Nei lunghi anni di sviluppo richiesti a Facepunch per dare forma a questo progetto, l'offerta contenutistica di Rust è cresciuta a tal punto da spingersi ben oltre i limiti del concept originario che, nelle intenzioni dei suoi autori, doveva limitarsi a offrire un'esperienza di pura sopravvivenza.

Il cuore pulsante di Rust, a ogni modo, era e continua ad essere rappresentato dalle sfide survival da portare a termine in questo gigantesco mondo di gioco: le versioni console per Xbox One e PS4 non saranno da meno e, proseguendo nel solco tracciato dall'edizione PC, ci chiederanno di superare difficoltà come la fame, la sete e il freddo.

Il compito degli appassionati del genere sarà perciò quello di costruirsi un riparo e di proteggersi dagli altri giocatori creando alleanze tanto vaste da consentire la costruzione di intere città, di perimetri difensivi, di zone franche dove barattare gli oggetti acquisiti e di strutture fortificate. La trasposizione console di Rust firmata da Double Eleven arriverà su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2020 e dovrebbe comprendere tutti i contenuti della versione PC, ivi compresi gli aggiornamenti più importanti come quello dell'update Compound di Rust.