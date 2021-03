Rust: la versione PS4 Pro si mostra nel primo video gameplay

A pochi giorni dal grave incendio che ha spazzato via i dati di numerosi server europei di Rust, il team di sviluppo ha deciso di mostrare un lungo video di gameplay della versione console del survival game.

Sul canale ufficiale YouTube di Double Eleven, ovvero l'azienda che farà da publisher al gioco, è stato infatti pubblicato un video gameplay della durata di circa 17 minuti con protagonista la versione PlayStation 4 Pro del gioco, la quale sarà perfettamente funzionante anche su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità. Il filmato in questione è piuttosto movimentato e mostra un conflitto a fuoco tra due squadre di sopravvissuti le cui basi si trovano a pochi metri di distanza l'una dall'altra. Grazie al video gameplay possiamo inoltre osservare quale sarà lo schema dei comandi che permetterà ai giocatori di controllare il protagonista con un controller e districarsi tra i vari menu dedicati alla gestione dell'equipaggiamento e del crafting. Stando alla descrizione del video, inoltre, il giocatore continua a morire per mostrare i vari approcci che si possono avere durante un raid e per far vedere varie tipologie di bocche da fuoco.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà nel corso della primavera su PlayStation 4 e Xbox One e non si hanno notizie in merito ad un eventuale upgrade per console next-gen. Avete già letto il nostro speciale sul recente picco di popolarità di Rust su Twitch e Steam?