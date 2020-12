Rustler Grand Theft Horse: un primo sguardo al "GTA medievale"

Sono stanti in molti ad imitare Grand Theft Auto, la serie Rockstar i cui capitoli successivi al terzo hanno riscosso un successo incredibile in tutto il mondo. C'è però chi non dimentica il passato e prova a riproporre un'esperienza simile ai primissimi capitoli di GTA e, tra questi, troviamo Rustler Grand Theft Horse.

Per chi non ricordasse infatti il passato della serie targata Rockstar Games, i primi due GTA non avevano un comparto grafico minimale e vantavano una visuale dall'altro tramite la quale vedere la testa e le spalle del protagonista oltre ai veicoli e ai passanti che si aggiravano per le non così grandi città. Ed è proprio a questi vecchi capitoli che si ispira Rustler Grand Theft Horse, ovvero una loro rivisitazione in chiave medievale che mette i giocatori nei panni di una simpatica canaglia che può seminare il caos in piccoli villaggi e fattorie, rischiando la vita per via delle guardie che gli daranno inevitabilmente la caccia.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata anche all'anteprima di Rustler Grand Theft Horse a cura di Alessandro Bruni, che ha avuto la possibilità di provare con mano il titolo. A questo proposito, vi ricordiamo che il prologo di Rustler Grand Theft Horse è gratis su Steam e permette così di provare una piccola porzione dell'avventura ispirata a GTA.