Rustler: il GTA medievale arriva su PlayStation, Xbox e Switch nel 2021, nuovo trailer

Il publisher Modus Games e lo sviluppatore Jutsu Games hanno annunciato che Rustler (Grand Theft Horse) sarà pubblicato su console PlayStation, Xbox e Switch nel corso di quest'anno. Il titolo è stato distribuito in versione Early Access su Steam il 18 febbraio, con la versione definitiva prevista al lancio tra circa 6 mesi.

A partire dal suo nome, Rustler (Grand Theft Horse) non fa di certo mistero dei suoi maggiori punti di riferimento: parliamo di un titolo open world con visuale dall'alto fortemente ispirato ai primi capitoli della serie di Grand Theft Auto di Rockstar Games. Con un protagonista che ci ricorda vagamente il mai dimenticato Jimmy Hopkins di Bully, il titolo si pone come una sorta di GTA vecchio stile ambientato in un contesto medievale.

"Grand Theft Horse: conquista il regno o abbattilo. Completa folli missioni, uccidi eroi, ruba cavalli, affronta le guardie, rapina i contadini e diventa il delinquente medievale definitivo in questo gioco d'azione open world pieno di riferimenti alla cultura pop! Il classico gameplay di Grand Theft Auto riceve un restyling medievale. Il Grande Torneo offre in premio la mano della principessa. Passa dall'essere un brigante locale a vero campione. Oppure no. È follia e caos con un'autentica vena comica".

Gli sviluppatori hanno annunciato la versione console del peculiare titolo, in arrivo nei formati PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2021 al prezzo di 29,99 euro. Per l'occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer ricco di sequenze di gameplay che potete gustarvi in cima alla notizia. Se voleste scoprire maggiori informazioni riguardo al titolo di Jutsu Games, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Rustler Grand Theft Horse nella sua versione in Accesso Anticipato.