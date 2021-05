Rustler: il GTA nel medioevo esce ad agosto, ecco il nuovo trailer

Rustler ha attirato subito l'attenzione attorno a sé sin dal suo annuncio, dove mostrava una somiglianza non troppo velata con il celebre Grand Theft Auto di Rockstar, solo ambientato in epoca medievale. Adesso Modus Games e Juju Games hanno rivelato la data d'uscita ufficiale della loro produzione.

Sarà possibile darsi alla pazza gioia e portare scompiglio nel medioevo a partire dal prossimo 31 agosto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Per l'occasione gli autori hanno diffuso anche un nuovo trailer dove viene messa ulteriormente in evidenza tutta la follia sopra le righe che caratterizza questa interessante produzione indie che fa tornare alla mente non solo GTA, ma anche una vecchia gloria Rockstar come Bully. Rustler è un open world con visuale dall'alto scelta appositamente per omaggiare i classici GTA dove il protagonista, noto semplicemente come "The Guy", può muoversi a suo piacimento, decidendo se seguire incarichi sempre più folli oppure semplicemente fregarsene di tutto e portare così il caos nei villaggi e cittadine del regno, rubando tutti i cavalli che gli capitano a tiro.

In attesa quindi di darsi alle scorribande medievali nei panni del "tizio", potete leggere il nostro provato di Rustler basato sui contenuti dell'early access, dove abbiamo evidenziato alcune problematiche ma anche il potenziale dell'opera che omaggia i bei tempi andati di DMA Design, odierna Rockstar North.