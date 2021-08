Rustler su PS5: supporto a feedback aptico e grilletti adattivi nell'ultimo trailer

A circa tre settimane dall'uscita dall'Accesso Anticipato su Steam e dall'arrivo su console, Rustler torna a mostrarsi con un trailer dedicato esclusivamente alla versione PlayStation 5, piattaforma della quale supporterà praticamente ogni singola feature.

Il gioco ambientato nel Medioevo e ispirato ai primissimi Grand Theft Auto, quelli con la visuale dall'alto e grafica bidimensionale, farà largo uso del DualSense e delle sue caratteristiche uniche. Potremo infatti combattere e lanciare dardi con la balestra incontrando una certa resistenza dei grilletti, percepire la velocità del cavallo a causa del feedback aptico o ascoltare alcuni suoni attraverso lo speaker montato sul controller di ultima generazione Sony. Come se non bastasse, il gioco sfrutterà anche l'Audio 3D, funzionalità che permette ai giocatori di comprendere meglio la provenienza dei vari suoni.

Prima di lasciarvi al trailer dedicato alle funzionalità della periferica di controllo Sony, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un'anteprima della versione PlayStation 5 di Rustler, la quale girerà a 60 fotogrammi al secondo. Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà il prossimo 31 agosto 2021 su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.