Rustler: trailer di lancio e DLC gratis per il GTA nel medioevo

L'Early Access di Rustler si è definitivamente conclusa e con il lancio della versione 1.0 su Steam è arrivata anche l'edizione console del gioco ispirato ai vecchi Grand Theft Auto. Per celebrare l'uscita del gioco, il team di sviluppo ha pubblicato un esilarante trailer di lancio e un pacchetto di bonus gratuiti.

Il filmato in questione permette di comprendere sin da subito quali sono le atmosfere del bizzarro gioco ambientato nel medioevo e nel quale è possibile seminare il caos tra le guardie, dare fuoco alle streghe e rubare cavalli.

Ecco l'elenco completo degli oggetti inclusi nel bundle gratis:

Una balestra automatica con 10 frecce

Un'alabarda

Cinque granate di escrementi

Cinquecento monete d'oro

Due punti abilità, utili per potenziare il protagonista

Di seguito trovate il link per il download del pacchetto gratuito, al momento disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 5:

In attesa della nostra recensione, in arrivo a breve, vi ricordiamo che il titolo è disponibile da questo pomeriggio su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Avete già letto il nostro speciale sull'utilizzo del DualSense nella versione PS5 di Rustler?