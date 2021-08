Rustler, nuovo video: il GTA nel Medioevo esce a fine agosto su PC e console

Nella cornice mediatica del Future Games Show 2021, i ragazzi di Jutsu Games e il publisher Modus Games mostrano un nuovo video di Rustler, il GTA nel Medioevo per fissarne la data di lancio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Nei mesi di Early Access su Steam, Rustler è riuscito a ritagliarsi un ampio spazio nell'affollato panorama delle avventure sandbox grazie alle forti analogie con i primissimi capitoli della saga di Grand Theft Auto nell'approccio al gameplay free roaming e nella libertà offerta all'utente.

Il titolo promette infatti di metterci nei panni di un "delinquente medievale" per completare tutta una serie di missioni assurde che prevedono, ad esempio, l'uccisione di nobili e cavalieri, la confisca forzata dei beni dei contadini e l'ascolto compulsivo della musica dei bardi nelle tante taverne da esplorare visitando i villaggi che imperlano il paesaggio.

Grazie al nuovo video proposto da Jutsu Games possiamo così fissare per il 31 agosto la data di lancio dell'edizione 1.0 per PC di Rustler e delle versioni console per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo open world in salsa medievale, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sul gameplay di Rustler.