Rusty Lake Hotel: l'avventura punta e clicca è gratis su Android, link al download

Come accade sempre più spesso in tempi recenti, anche questa volta i videogiocatori in possesso di uno smartphone o di un tablet con sistema operativo Android possono riscattare senza costi aggiuntivi un gioco completo.

Parliamo nello specifico di Rusty Lake Hotel, un'irriverente avventura punta e clicca il cui prezzo originale è di poco superiore ai 2 euro. Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un titolo ispirato ai classici del genere e nel quale i giocatori devono affrontare una serie di sei diverse stanze al cui interno si nascondono puzzle di vario tipo.

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina ufficiale dell'applicazione sullo store digitale targato Google e procedere al download:

Se non avete il vostro tablet/smartphone a portata di mano, sappiate che è possibile riscattare l'applicazione e avviarne il download da remoto sul vostro dispositivo con un semplice click sul sito del Google Play Store, a patto che abbiate già effettuato l'accesso con lo stesso account Google registrato sul vostro telefono.

