Rusty Rabbit, un coniglio arrogante: lo spettacolare trailer di annuncio dal TGS!

Mentre Panda debutta nel roster di Tekken 8 con un trailer dedicato, il Tokyo Game Show 2023 non si fa mancare nemmeno l'annuncio dell'insolito Rusty Rabbit.

Con Fist Forged in the Shadow Torch ancora disponibile su Xbox Game Pass, i videogiocatori amanti dei lapini possono festeggiare il reveal di un action adventure interamente dedicato a un loro - peculiare - rappresentante. Tra suggestioni steampunk e irriverenza, Stamp è il protagonista assoluto di Rusty Rabbit, un'avventura 2.5D a scorrimento laterale.

In un futuro - distopico? - in cui i conigli hanno preso il posto degli esseri umani sul pianeta Terra, il nostro peloso protagonista conduce una vita ben poco salutare. Tra un eccesso e l'altro, Stamp ama pilotare il suo fidato mech, assemblato con rifiuti e rottami e per questo battezzato Junkster. Una scorribanda dopo l'altra, Stamp - coniglio di mezza età - scopre finalmente un indizio sul luogo in cui potrebbe trovarsi la figlia, da tempo scomparsa misteriosamente.



Se queste premesse stuzzicano la vostra curiosità, trovate il trailer di annuncio direttamente in apertura a questa news. In calce, spazio invece a una prima panoramica sul gameplay di Rusty Rabbit. Privo di una finestra di uscita, l'action adventure è per ora atteso su PC e PlayStation 5.