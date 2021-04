Ryse 2 in sviluppo e multipiattaforma: decolla l'indiscrezione su Crytek

Le ultime dichiarazioni legate ad un sequel di Ryse: Son of Rome risalgono ormai a diversi anni fa, nello specifico alla vigilia dell'edizione 2018 dell'E3.

All'epoca, Phil Spencer aveva commentato le richieste di un Ryse 2 da parte della community videoludica che aveva apprezzato l'esclusiva Microsoft. Sull'argomento, il dirigente verdecrociato si era mantenuto decisamente vago, limitandosi a evidenziare come la compagnia fosse alla costante ricerca del giusto equilibrio tra sequel e nuove IP. Ora, tuttavia, un interessante rumor offre speranza a coloro che vorrebbero tornare a calcare le strade dell'antica Roma.

Fonte dell'indiscrezione è il noto insider Nick "Shpeshal Ed" Baker, che nel corso dell'ultimo episodio del podcast Xbox Era ha condiviso alcuni dettagli in merito. Nello specifico, quest'ultimo ha riferito di essersi imbattuto in voci in merito ad un Ryse 2 già nel corso dell'estate 2020. Ora, tuttavia, un'ulteriore fonte lo avrebbe contattato, mostrandogli materiale che lo ha definitivamente convinto dell'esistenza di un sequel di Ryse: Son of Rome. Dettaglio interessante, Shpeshal Ed ha aggiunto che le sue fonti indicavano il titolo Crytek come possibile multipiattaforma: un dettaglio che - afferma - potrebbe aver subito variazioni nel corso del tempo, ma che non si sente per ora di escludere.

Al momento, nessun annuncio in merito a un Ryse 2 è stato diffuso dal team di Son of Rome: che l'E3 2021 possa eventualmente essere il palco perfetto per un reveal?