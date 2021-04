Ryse Son of Rome: riscopriamo il prodigio grafico che ha accompagnato Xbox One al lancio

Le recenti indiscrezioni circa l'esistenza di Ryse 2 ci hanno spinto a fare un salto nel passato e andare alla riscoperta del primo, e ad oggi unico, capitolo della serie di Crytek, che nel 2013 ha accompagnato il lancio di Xbox One stupendo tutti i giocatori (di ogni piattaforma) per l'eccezionale comparto tecnico.

Ryse Son of Rome è un action game in terza persona che racconta la storia di Marius Titus, un giovane soldato romano che assiste impotente al massacro della propria famiglia per mano di banditi barbari e che decide di cercare vendetta recandosi in Britannia con l'esercito romano. Il gioco di Crytek stupisce ancora oggi per la brutalità del suo sistema di combattimento e l'incredibile cura grafica con la quale sono state realizzate la Roma neroniana e i paesaggi britannici, ma purtroppo non è mai stato in grado di convincere in senso assoluto. Una certa ripetitività di fondo, meccaniche poco approfondite e una longevità ridotta non gli hanno permesso di entrare nell'olimpo del medium.

Con i giusti affinamenti, in ogni caso, Ryse potrebbe davvero brillare, per questo motivo sono in tantissimi a desiderare un sequel. Sull'onda dei rumor che vogliono Ryse 2 in sviluppo e multipiattaforma, siamo andati indietro di quasi otto anni per riscoprire uno dei giochi di lancio di Xbox One. Gustatevi il nostro Video Speciale, lo trovate in apertura di notizia.