Rytmos e Contract Killer annunciati: musica, quali e matite dal Guerrilla Collective

Proseguono a tutto ritmo gli annunci del Guerrilla Collective, che dopo aver confermato la data di uscita di Signalis presenta due produzioni decisamente peculiari.

Dal team di Floppy Club, arriva infatti il reveal di Rytmos, un insolito puzzle game che fonde dinamiche da rhythm game e rompicapi. Il tutto si sviluppa in uno spazio etereo, tramite una progressione a livelli. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il trailer dedicato. Privo di una data di uscita, Rytmos è previsto su Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile iOS e Android.

Allo stesso tempo, arriva anche l'annuncio di Contract Killer, un beat 'em up in 2.5D pensato per un'avventura in multiplayer, grazie al supporto alla modalità cooperativa. Nei panni di matite, penne stilografiche e pastelli a cera, i giocatori dovranno affrontare avversari di ogni genere, tra i quali non mancheranno nemmeno degli squali. Conctract Killer arriverà nel corso dell'estate 2022 su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S. Direttamente in calce a questa news, potete visionare il trailer dedicato.