Ryu, Ken e Goku in The King of Fighters '98: il crossover inatteso!

Polygon ha dedicato un corposo approfondimento alla serie SNK vs Capcom e per l'occasione ha intervistato lo sviluppatore Toyohisa Tanabe, il quale ha rivelato un curioso retroscena sulla volontà di SNK di sperimentare con lottatori non appartenenti al suo franchise di punta.

"In The King of Fighters '98 esistono Ryu e Ken di Street Fighter" afferma Tanabe, rivelando come il team di sviluppo si sia divertito ad inserire i due eroi del picchiaduro Capcom in King of Fighters '98, per puro divertimento: "molto tempo prima di Capcom vs SNK io giocavo con Ryu e Ken in KOF '98... non sto scherzando!"

Lo sviluppatore ricorda poi come siano stati inseriti anche altri personaggi di vario tipo, ad esempio anche Goku di Dragon Ball ha trovato spazio in una build del gioco, naturalmente nessuno di questi lottatori è stato aggiunto nella versione finale di The King of Fighters '98 per evitare ovvi problemi di copyright, in ogni caso si tratta di un retroscena curioso perchè se oggi i crossover tra picchiaduro sono piuttosto popolari alla fine degli anni '90 la situazione era molto diversa.

Restando in casa SNK è stato appena pubblicato il teaser trailer di The King of Fighters 15, nuovo episodio della serie in arrivo nel corso del 2021.