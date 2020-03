S.T.A.L.K.E.R. 2: una delle ambientazioni nel primo screenshot ufficiale

Dopo averci confermato che S.T.A.L.K.E.R. 2 è vivo e vegeto, il team di sviluppo dell'attesissimo secondo capitolo dello sparatutto horror in prima persona è tornato a parlare del gioco mostrandone una prima immagine.

Lo scatto in questione ci mostra una delle ambientazioni di gioco lasciandoci intuire quello che sarà lo stile grafico del titolo e la sua qualità dal punto di vista tecnico.

Ecco di seguito il lungo messaggio degli sviluppatori che ha accompagnato lo screenshot:

"Sono trascorsi 13 anni dalla pubblicazione di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Il mondo non è più lo stesso da quel momento. Milioni di giocatori hanno esplorato il mondo di gioco. Spinti dal desiderio di venire a capo di ogni mistero, avete superato difficoltà, cercato tesori, combattuto mostri e collaborato con le fazioni. Avete cambiato il modo di essere dei veri Stalker. Avete reso questo giorno speciale per l'eternità. Ispirati da tutto ciò che fate (inclusi i disegni, le storie, i cosplay e le mod), abbiamo deciso che non possiamo abbandonarvi. Il secondo capitolo della serie S.T.A.L.K.E.R. sarà il nostro progetto più ambizioso e vivrà per sempre. Un sacco di voi sono attualmente in quarantena, ecco perché in questa occasione speciale siamo pronti a svelarvi su cosa siamo al lavoro. Ecco il vostro primo assaggio di S.T.A.L.K.E.R. 2. Aspettatevi dell'altro nel corso del 2020."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che GSC GameWorld ha confermato di recente che S.T.A.L.K.E.R. 2 farà utilizzo dell'Unreal Engine 4 e supporterà le mod. Pare inoltre che l'uscita del gioco sia prevista nel 2021, probabilmente su PC e console di prossima generazione (Xbox Series X e PlayStation 5).