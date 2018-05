S.T.A.L.K.E.R. 2 annunciato, il gioco uscirà nel 2021

A sorpresa, GSC Game World ha annunciato S.T.A.L.K.E.R. 2 aprendo il sito teaser del gioco. Purtroppo al momento non ci sono dettagli di alcun tipo sul progetto, che arriverà su piattaforme non meglio specificate nel 2021.

Il sito teaser mostra solamente il logo del gioco, condiviso anche da Sergiy Grygorovych di GSC Game World sul suo profilo Facebook, anche in questo caso senza ulteriori informazioni. L'unica certezza al momento riguarda la finestra di lancio, con S.T.A.L.K.E.R. 2 previsto per il 2021, salvo ritardi.

Mistero sulle piattaforme di destinazione, certamente il gioco uscirà su PC ma non è escluso che S.T.A.L.K.E.R. 2 possa essere dei primi progetti destinati alle console di nuova generazione come PlayStation 5 e la nuova Xbox, anche se ribadiamo come questa sia una semplice speculazione riportata da alcuni membri del forum di ResetERA ma di fatto non supportata da alcuna prova.

La serie S.T.A.L.K.E.R. ha riscosso un buon successo di pubblico, il primo capitolo, Shadow of Chernobyl, è stato lanciato nel 2007 mentre il sequel Clear Sky, ha visto la luce nel 2008. L'anno successivo è stata invece la volta di S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat, le speranze di vedere S.T.A.L.K.E.R. 2 si erano spente da anni a causa delle difficoltà finanziarie di GSC Game World e delle dispute legate ai diritti di sfruttamento del marchio tra gli sviluppatori e i publisher.