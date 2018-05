S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato annunciato in anticipo per trovare un publisher

Stando alle parole di Sergey Galyonkin, director of publishing presso Epic Games, S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato annunciato con largo anticipo per trovare un publisher all'E3 2018 di Los Angeles. Lo sviluppo si trova ancora nelle sue fasi embrionali.

In occasione di un recente podcast, Sergey Galyonkin ha riferito che GSC Game World ha richiesto la licenza del motore Unreal Engine per lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2, sebbene il progetto si trovi ancora nelle fasi embrionali dello sviluppo (non a caso la finestra di lancio indicativa è stata fissata al 2021). Il team, in larga misura composto dalle stesse persona che hanno lavorato ai precedenti capitoli della serie (come confermato dallo stesso Galyonkin), è attualmente impegnato nel design document stage, vale a dire uno dei primissimi step della produzione in cui vengono definite (tra le altre cose) le caratteristiche del gioco.

Stando alle parole del director of publishing di Epic, GSC Game World ha deciso di annunciare S.T.A.L.K.E.R. 2 in anticipo per generare un certo interesse nell'ambiente, alimentando la curiosità dei giocatori e degli addetti ai lavori. L'obiettivo della software house, a questo punto, è quello di trovare un publisher interessato al gioco, con la speranza di concludere qualcosa di concreto già in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles.

Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di S.T.A.L.K.E.R.?