S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, il nuovo trailer presenta la OST "Come to me"

L'attesa attorno alla nuova produzione targata GSC Game World continua ad aumentare sempre di più, generando un grande interesse per un titolo che riesce a https://www.everyeye.it/notizie/stalker-2-scatti-gsc-racconta-difficolta-affrontate-guerra-ucraina-630241.html. Intanto, però, il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo trailer del gioco.

Questa volta, ad essere al centro dell'attenzione è "Come to Me", l'OST di gioco che rappresenta musicalmente il concetto cardine dell'intera produzione videoludica. "Un richiamo familiare suona più forte di tutto ciò che ci circonda. La sua potenza è così elevata da sovrastare qualsiasi suono nella Zona, oppure proviene dall'interno della nostra testa?". È proprio questa la descrizione che accompagna il video dedicato alla colonna sonora di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl e che, di fatto, costituisce l'aspetto principale della sua narrazione.

"Solo rispondendo si può scoprire la verità", ascoltando il richiamo senza parole che spingerà il giocatore a percorrere le steppe di una landa desolata e devastata ma che, sul fronte estetico e di gameplay, saprà svolgere un lavoro le cui premesse di fondo sono più che positive. Purtroppo, però, al trailer dedicato alla colonna sonora "Come to Me" non vi sono annesse ulteriori informazioni legate al titolo in sé, come la sua data d'uscita o altro ancora.

Il tutto, come ormai risaputo da diverso tempo a questa parte, è strettamente connesso alle tensioni geopolitiche derivanti dal conflitto bellico che ha coinvolto l'Ucraina, patria dello stesso team di sviluppo. Intanto, gli ultimissimi rumor riguardanti l'improbabile uscita di STALKER 2 e Forza Motorsport prima di giugno hanno visto una schiera di nomi di alcune delle più attese produzioni videoludiche presenti all'interno di una lista dedicata ai giochi in arrivo nei prossimi mesi. Tuttavia, almeno per adesso, non vi è alcuna conferma sulla data di pubblicazione di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chronobyl.