S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy esiste davvero: la trilogia da oggi su Xbox

Il leak di questa mattina si è rivelato veritiero, dal momento che l'Xbox Partner Preview di oggi 6 marzo 2024 ha effettivamente portato in dote l'annuncio di S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy, raccolta per Xbox One e Series X|S contenete i tre episodi della trilogia originale.

Alla buona notizia ne ha subito fatto seguito un'altra, dal momento che non ci sarà neppure bisogno di aspettare per poterci giocare. S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy sarà infatti lanciato su Xbox Store in giornata odierna! Al momento della stesura di questa notizia non risulta ancora disponibile all'acquisto, ma dovrebbe fare la sua comparsa da un momento all'altro.

Prezzata a 39,99 euro, la raccolta include S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat, lanciati in origine nel 2007, 2008 e 2009, rispettivamente. I tre fps, fino ad oggi disponibili all'acquisto solamente su PC, fanno dunque il loro debutto assoluto su console con delle conversioni per Xbox One retrocompatibili con Xbox Series X|S. Il salto nella dimensione console è accompagnato da un sistema di controllo aggiornato e una nuova ruota di selezione per le armi a misura di controller.

Non potevamo immaginare un antipasto migliore di questo in vista del debutto di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, fissato per il 5 settembre 2024 nelle versioni per PC e Xbox Series X|S, con tanto di disponibilità immediata in Game Pass.