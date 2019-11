Sabaku sul canale di Everyeye il 4 novembre: si parla di Death Stranding!

Dopo averci offerto le sue analisi e impressioni su Sekiro, Michele Poggi si appresta a reindossare i panni digitali di Sabaku per scambiare quattro chiacchiere su Death Stranding in compagnia di Francesco Fossetti e degli spettatori del canale Twitch di Everyeye.

Nel corso dell'evento in streaming che avrà luogo nella sera di domani 4 novembre a partire dalle ore 21:30, uno dei massimi esperti italiani di soulslike e della produzione videoludica del Sol Levante si intratterrà con la redazione di Everyeye e con tutti coloro che vorranno seguirci su Twitch.

La chiacchierata con il buon Sabaku no Maiku sarà rigorosamente senza spoiler e si concentrerà sull'esperienza che abbiamo avuto con il kolossal sci-fi di Hideo Kojima in sede di recensione di Death Stranding.

Nella giornata di giovedì 7 novembre, Sabaku darà infatti inizio alla sua blind run di Death Stranding: sarà perciò interessante capire come sta vivendo questa fase di attesa assieme a tutti gli appassionati che guardano al lancio dell'ultima avventura a tinte oscure del papà di Metal Gear con fiducia o, perchè no, con scetticismo.

Le occasioni per rivedere Sabaku su YouTube e scoprire come se la cava nei panni di Sam Bridges, di conseguenza, non mancheranno: nel frattempo, vi consigliamo di iscrivervi al suo canale e, qualora non l'aveste ancora fatto, al canale Twitch di Everyeye.it per interagire con la community e la redazione ma anche per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti attivando la campanella delle notifiche.