Sabaku sul canale di Everyeye il 9 aprile: si parla di Sekiro Shadows Die Twice!

In occasione della nuova puntata di A Night With fissata per domani 9 aprile alle ore 21:30, troverete sul canale Twitch di Everyeye un ospite d'eccezione... Sabaku no Maiku!

Siamo sicuri che avete già capito quale sarà l'argomento della trasmissione. Il celebre youtuber ha recentemente terminato l'ultimo capolavoro di FromSoftware, Sekiro: Shadows Die Twice, ed è pronto a parlarne in maniera approfondita in compagnia del nostro Francesco Fossetti. Durante la diretta farà delle considerazioni in merito al suo viaggio nel Giappone feudale nei panni del Lupo con un solo braccio, per cui ci teniamo ad avvertirvi che potrebbero esserci degli spoiler. Uomo avvisato...

Sekiro Shadows Die Twice è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente, anche il creatore di God of War, Cory Balrog, ha detto la sua dell'elevata difficoltà del gioco.