Sabaku no Maiku e Fossetti raccontano Control: la replica dello streaming Twitch

Control è ormai pronto sulla rampa di lancio che porterà la nuova produzione di Remedy Entertainment ad esordire sul mercato videoludico. Dopo aver avuto la possibilità di testarlo con mano, Sabaku no Maiku e il nostro Francesco Fossetti hanno deciso di raccontarvi le loro impressioni.

Entrambi hanno infatti avuto l'opportunità di recarsi ad Helsinki per partecipare ad un evento organizzato dal team di Control, durante il quale è stato possibile provare il gioco per ben quattro ore. E quale migliore occasione di discuterne se non in uno streaming speciale su Twitch? L'ultimo episodio del tradizionale format "A Night With", trasmesso sul canale di Everyeye.it nel corso della serata di giovedì 8 agosto, ha dunque visto la produzione di Remedy come protagonista assoluto.

Nel corso di circa un'ora e mezza di chiacchierata, Francesco Fossetti e Sabaku no Maiku hanno toccato diversi aspetti e caratteristiche di Control, titolo che ci porrà nei panni dell'agente Jesse Faden, che si ritroverà a dover fronteggiare diversi fenomeni paranormali. Se siete curiosi di saperne di più, ma vi siete persi la nostra diretta, non disperate: direttamente in apertura a questa news potete infatti visionarne la replica integrale. Non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una buona visione!



Sulle pagine di Everyeye potete ovviamente trovare ulteriori approfondimenti, tra cui la nostra video anteprima di Control ed informazioni sul doppiaggio del gioco.