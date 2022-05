Saber Interactive: 'Metacritic? Non ha più peso sul successo di un gioco'

Evil Dead The Game ha fatto il suo esordio lo scorso 13 maggio su PC e console PlayStation e Xbox. L'avventura horror incentrata sul multiplayer asimmetrico si è rivelata un esperimento nel complesso interessante e divertente, come riportato anche nella nostra recensione di Evil Dead The Game.

In generale, le valutazioni internazionali hanno apprezzato il titolo sviluppato da Saber Interactive, con medie su Metacritic che spaziano dal 74 su Xbox Series X/S al 77 su PC, senza dimenticare il 75 registrato su PlayStation 5. Sicuramente non sono voti di eccellenza, ma lasciano intendere la bontà del progetto e il fatto che possa meritare l'attenzione dei giocatori, come poi effettivamente accaduto: Evil Dead The Game ha infatti venduto 500.000 copie in 5 giorni, rivelandosi dunque un successo.

E' anche per questo motivo che, secondo il CEO di Saber Interactive Matthew Karch, Metacritic ormai non ha più un peso effettivo sul successo di un videogioco. Durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari della compagnia, Karch si è riferito alle valutazioni ricevute definendole "non fantastiche ma comunque solide per il genere, siamo piacevolmente sorpresi". Ed alla luce dell'ottima partenza commerciale, il CEO lancia la stoccata al noto aggregatore di recensioni: "Abbiamo capito che i giorni in cui lo score su Metacritic influenzava le vendite di un gioco sono ormai finiti".

Karch approfondisce ulteriormente la questione, spiegando perché Metacritic non deve più essere preso in considerazione come motivo dietro i risultati commerciali di un prodotto, positivi o negativi che siano: "I giochi attualmente sono venduti dai social media, dagli influencer, dal buzz mediatico. Le vendite dei giochi dipendono anche dalla qualità del prodotto in sé, a prescindere dalla valutazione della stampa".

Ma in alcune circostanze, lascia intendere il CEO, l'elevata qualità di un titolo non è sempre sinonimo di vendite: "Posso citare giochi con medie di 8 e 9 che, vi assicuro, i publisher vorrebbero non aver mai pubblicato. E' bello mettere una placca al muro, ma se neanche puoi permetterti il chiodo per affiggerla, a cosa serve?".

Siete d'accordo con le parole di Karch?